Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Donald Trump a promis ca va ajuta Partidul Republican sa castige locuri in Congres la alegerile din 2022, dar i-a atacat pe liderul minoritatii din Senat, Mitch McConnell, si pe fostul vicepresedinte, Mike Pence, la o retragere a donatorilor desfasurata sambata la Mar-a-Lago, in…

- Fostul presedinte Donald Trump a promis ca va ajuta Partidul Republican sa castige locuri in Congres la alegerile din 2022, dar i-a atacat pe liderul minoritatii din Senat, Mitch McConnell, si pe fostul vicepresedinte, Mike Pence, la o retragere a donatorilor desfasurata sambata la Mar-a-Lago, in…

- Fostul președinte Donald Trump ii indeamna pe americani sa se vaccineze impotriva Covid-19, deoarece vaccinul este unul „grozav” și care funcționeaza. Trump a mai declarat marți ca va decide daca va mai candida pentru un nou mandat la Casa Alba dupa alegerile pentru Congres din noiembrie 2022, potrivit…

- Fostul presedinte republican Donald Trump a declarat ca frontiera dintre SUA si Mexic “este complet scapata de sub control din cauza conducerii dezastruoase” a actualului lider de la Casa Alba, democratul Joe Biden. Trump i-a cerut lui Biden sa puna capat la ceea ce a calificat drept “un cosmar frontalier“,…

- Fostul presedinte Donald Trump nu a exclus posibilitatea de a candida la prezidențalele din 2024. O declarație in acest sens a facut-o in prima sa aparitie publica de cand a parasit Casa Alba. Donald Trump a susținut un discurs in cadrul Conferintei actiunii politice conservatoare (CPAC) care a avut…

- Fostul presedinte Donald Trump va încerca sa revina în lumina reflectoarelor pe scena politica americana într-un discurs la o întâlnire importanta a conservatorilor, a declarat o sursa familiarizata cu planurile liderului republican, transmite duminica Reuters, preluata…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat sâmbata ca, în pofida achitarii lui Donald Trump în procesul sau de impeachment, "fondul acuzatiei nu a fost contestat", iar atacul asupra Capitoliului de la 6 ianuarie a aratat ca "democratia este fragila", relateaza AFP si…

- Statele Unite au aplicat vineri noi sanctiuni unor persoane si entitati din Iran, in cadrul politicii de crestere a presiunii asupra regimului de la Teheran promovate de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Mandatul republicanului Trump la Casa Alba se incheie…