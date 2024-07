Stiri pe aceeasi tema

- Seria dezvaluirilor facute de nepotul lui Donald Trump continua. Fostul președinte american i-ar fi spus nepotului sau, Fred Trump, sa-și lase fiul cu dizabilitați sa moara, apoi „sa se mute in Florida”, a scris el in noua sa carte, conform The Guardian.

- Fostul presedinte al SUA Donald Trump a declarat ca a vorbit la telefon cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si ca i-a promis acestuia ca, daca revine la Casa Alba, va "pune capat razboiului" dintre Ucraina si Rusia, relateaza AFP. {{759118}}"In calitate de viitor presedinte al Statelor Unite,…

- Premierul nationalist ungar Viktor Orban s-a intalnit joi cu fostul presedinte american Donald Trump in Florida, dupa incheierea summitului NATO de la Washington, relateaza agențiile internaționale de presa.

- Vladimir Putin nu are cum sa atace o tara membra a NATO, considera premierul ungar Viktor Orban , informeaza luni DPA."Niciun om serios nu poate vorbi despre o intentie a Rusiei de a ataca NATO", a declarat Orban intr-un interviu publicat luni, 8 iulie, de cotidianul german Bild.Atacarea NATO este absolut…

- Donald Trump a declarat ca guvernul american ar trebui sa acorde ''automat'' dreptul la rezidenta permanenta strainilor cu diplome de studii superioare obtinute in SUA, intr-un moment in care imigratia se impune ca un subiect major al campaniei prezidenti

- Donald Trump a declarat ca guvernul american ar trebui sa acorde „automat” dreptul la rezidenta permanenta strainilor cu diplome de studii superioare obtinute in SUA, intr-un moment in care imigratia se impune ca un subiect major al campaniei prezidentiale americane, informeaza AFP.

- Celine Dion este hotarata sa revina pe scena in pofida bolii neurologice rare de care sufera si a spus ca va face acest lucru chiar daca va trebui „sa se tarasca”, a declarat artista canadiana intr-un nou interviu, care a fost difuzat marti seara, informeaza Agerpres , cu referire la AFP.