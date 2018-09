Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea francezilor nu mai considera SUA un aliat sigur, arata un sondaj de opinie online publicat miercuri si preluat de AFP. Potrivit sondajului realizat de Ifop, doar 44% din cei care au raspuns mai au incredere in Statele Unite ca aliat sau partener al Frantei, fata de 77% in 2014. Francezii…

- Omarosa pretinde ca Trump trece printr-un „declin mental care nu putea fi negat ”. Omarosa Manigault Newman, fosta oficial al Casei Albe, susține despre fostul ei șef ca i se intampla ceva „grav si real”.

- Presedintele american, Donald Trump, s-a aratat dispus luni sa discute cu liderul iranian, fara conditii prealabile, modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale dupa retragerea SUA din acordul nuclear cu Teheranul, spunand: "Daca vor sa se intalneasca, ne vom intalni", informeaza agerpres.ro. …

- "Suntem pe drumul cel bun pentru a ajunge la cel mai ridicat nivel de crestere anuala din ultimii 13 ani" si "vom urca si mai mult decat aceste cifre, care sunt cifre excelente", a adaugat presedintele american, intr-o declaratie de la Casa Alba. PIB-ul SUA a avansat cu 4,1% in ritm anual…

- Vizita la Casa Alba a președintelui Comisiei Europene s-a incheiat cu un armistițiu in razboiul comercial transatlantic. Trump a obținut aproape tot ce și-a dorit. Cea mai mare victorie a sa este alianța Americii și Europei impotriva Chinei.

- Intalnirea va fi decisiva pentru soarta tuturor jocurilor viitoare din spatiul euro-atlantic. Nu este o exagerare. Din pacate, la acest nivel au ajuns lucrurile, impinse cu osardie spre un punct conflictual de rascruce de toti cei care au dorit si inca doresc cu ardoare disparitia Europei Unite si,…

- Trump susține ca FBI este vinovat pentru tensiunile dintre Washington și Moscova și acuza ”vanatoarea de vanatoare”, așa cum numește ancheta privind implicarea rușilor in alegerile prezidențiale din 2016, scrie presa internaționala citand un mesaj postat de Trump pe Twitter. „Relatiile noastre cu Rusia…

- "Am primit multe telefoane de la lideri ai tarilor din NATO pentru a-mi multumi ca am ajutat sa se reuneasca si ca i-am facut sa se concentreze pe obligatiile financiare, deopotriva prezente si viitoare", a scris Trump pe Twitter. "Am avut un summit grozav, despre care s-a relatat inexact…