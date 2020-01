Presedintele american, Donald Trump, a laudat vineri eforturile depuse de Beijing pentru a incerca sa tina sub control propagarea unui nou virus ucigas si a salutat "transparenta" autoritatilor in aceasta lupta, noteaza AFP preluat de agerpres. "China lucreaza din greu pentru a tine sub control coronavirusul. Statele Unite apreciaza cu adevarat eforturile si transparenta lor", a scris Donald Trump intr-un mesaj pe Twitter, declarandu-se convins ca totul "va fi bine".



"In numele poporului american, doresc sa ii multumesc in mod deosebit presedintelui Xi!", a adaugat liderul de la Casa…