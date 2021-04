Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden considera ca o retragere a tuturor militarilor americani din Afganistan pana la 1 mai, asa cum prevede Acordul de la Doha incheiat de catre Donald Trump cu talibanii in februarie 2020, este posibila, dar „dificila”, relateaza AFP.

- Presedintele american Joe Biden si sotia sa Jill petrec in premiera acest sfarsit de saptamana la Camp David, resedinta de vacanta a presedintilor Statelor Unite ale Americii situata in muntii din statul Maryland (vestul SUA), pe care multi dintre predecesorii democratului au privit-o ca pe un refugiu…

- Presedintele american a explicat ca nu a discutat deocamdata cu omologul sau chinez Xi Jinping, dar a precizat ca "nu exista niciun motiv sa nu-l contacteze". "El este foarte dur. El nu are - si nu spun asta ca o critica, aceasta este realitatea - el nu are nicio uncie de democratie in el", a adaugat…

- Președintele american Joe Biden va anunța „înghețarea” retragerii parțiale a trupelor americane din Germania inițiata de predecesorul sau Donald Trump, a declarat joi consilierul sau pentru securitate naționala, Jake Sullivan, potrivit AFP. Biden urmeaza sa țina primul sau…

- Presedintele american Joe Biden a cerut vineri echipei sale sa realizeze "o analiza exhaustiva a amenintarilor" pe care le reprezinta extremismul violent la nivel intern in Statele Unite ale Americii, dupa asaltul asupra Capitoliului din Washington comis de sustinatori radicali ai fostului presedinte…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a postat miercuri pe Twitter ca este "o noua zi" pentru America, cu putin inainte de investitura sa in functie, relateaza AFP. "Este o noua zi pentru America", a postat, pe Twitter, fostul vicepresedinte al lui Barack Obama in aceasta zi a tranzitiei de…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a adus marti un omagiu solemn celor 400.000 de victime ale COVID-19 la Memorialul Abraham Lincoln, in cadrul unei scurte ceremonii organizate dupa sosirea sa la Washington, informeaza AFP. "Pentru a ne vindeca, trebuie sa ne amintim. Uneori este greu sa ne amintim,…