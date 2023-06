Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul lui Donald Trump este urmarit de o lume intreaga, iar toți oamenii stau cu atenția ațintita asupra a ceea ce se intampla in New York, in aceasta perioada. Din acest motiv, absența Melaniei Trump de la proces nu a putut fi trecuta cu vederea. Iata unde a fost soția fostului președinte.

- Situația lui Donald Trump – fostul președinte american, care și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat la Casa Alba – continua sa fie in prim-plan in presa de pe intreg globul. S-a aflat ce pedeapsa maxima risca fostul lider de la Washington, dupa ce a fost pus sub acuzare. Fostul președinte…

- Intors la resedinta sa Mar-a-Lago din Florida, Donald Trump a calificat marti seara inculparea sa oficiala in fata unui tribunal din New York drept o "insulta la adresa natiunii", informeaza AFP, potrivit agerpres.ro."Singura crima pe care am comis-o este sa apar cu curaj natiunea noastra impotriva…

- Donald Trump a fost arestat! S-a predat autoritaților din Manhattan, in cursul zilei de azi, dupa ce un mare juriu a votat sa-l puna sub acuzare joia trecuta. Magnatul, primul fost președinte care a fost acuzat penal, se confrunta cu 34 de acuzații de falsificare a dosarelor de afaceri legate de plațile…

- Punerea sub acuzare a fostului presedinte american Donald Trump este o chestiune "interna" a Statelor Unite si nu este un subiect pe care Rusia sa-l comenteze, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agenția rusa TASS."Nu cred ca acesta este un subiect pentru…

- Fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a fost pus sub acuzare de catre o instanța judiciara din New York, respectiv de catre marele juriu din Manhattan. Decizia reprezinta o premiera in cazul unui fost președinte al SUA. Și vine in contextul in care Trump vrea sa candideze pentru un nou…