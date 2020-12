Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele în exercitiu al SUA, Donald Trump, ar fi luat în calcul o posibila decretare a legii martiale pentru a anula alegerile pe care le-a pierdut pe 3 noiembrie în fata lui Joe Biden, sustin The New York Times si CNN, informatie catalogata de Trump drept ''fake news'',…

- Ministrul american al justiției, Bill Barr, care a fost criticat de Donald Trump pentru ca nu a denunțat presupuse fraude electorale, despre care președintele a spus ca ar putea invalida victoria lui Joe Biden, și-a anunțat demisia luni, potrivit AFP. ""Tocmai am avut o întrevedere…

- Casa Alba propune un nou plan de 916 mld. dolari pentru relansarea celei mai mari economii a lumii Administratia Trump a facut marti o noua propunere pentru un plan de relansare a economiei americane, sperand sa poata relansa o situatie blocata de mai multe luni de zile si sa puna de acord parlamentarii…

- REZULTAT ALEGERI SUA 2020. Partidul Democrat va castiga patru sau cinci locuri suplimentare, conform predictiilor facute de cele trei televiziuni. Democratii detin in prezent 232 din cele 435 de mandate. Republicanii detin majoritatea in Senat, din ale carui mandate alegatorii s-au…

- Prezent la un miting care a avut loc marti, in Florida, fostul presedinte american Barack Obama l-a ridiculizat pe Donald Trump care s-a plans recent ca presa din SUA acopera indeaproape criza COVID, scrie The Guardian. Cel de-al 44-lea președinte al SUA a abandonat decorul tradițional in care un fost…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a opus luni bilantul foarte grav al pandemiei în Statele Unite afirmatiilor linistitoare ale presedintelui Donald Trump, bolnav de COVID-19, noteaza AFP, citata de Agerpres. "Am vazut un mesaj pe care l-a scris pe Twitter, mi l-au aratat. Spune…

