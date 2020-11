Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile post-alegeri cresc in Statele Unite ale Americii. Chiar daca Joe Biden a castigat Georgia, primind astfel un avas electoral de 306 voturi, Donald Trump tot nu isi recunoaste infrangerea. Dupa o saptamana in care acesta a fost vocal doar in mediul online, Donald Trump a participat,…

- Donald Trump, președintele in funcție al SUA, a participat, vineri, la prima conferința de presa dupa rezultatele alegerilor. Trump a declarat ca ca numai timpul va decide daca el va continua sa ramana presedinte. De asemenea, Trump și-a asumat meritele pentru rapiditatea cu care vaccinul va aparea,…

- In cadrul primului discurs public tinut dupa ce Joe Biden a fost declarat castigatorul alegerilor prezidentiale, Donald Trump a declarat ca Statele Unite nu vor intra intr-o noua carantina totala pana in ianuarie si ca „timpul va spune” cine se va afla la Casa Alba de anul viitor, relateaza presa internationala.

- Președintele Partidului Mișcarea Populara (PMP), Eugen Tomac, a comentat rezultatele neoficiale ale alegerilor prezidențiale din Statele Unite ale Americii și a spus ca indiferent cum se va incheia disputa pana la urma intre cei doi candidați, Donald Trump și Joe Biden, important va fi ca relația…

- Joe Biden a avut, vineri seara, a patra ieșire in public de la inchiderea urnelor de la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Americanul pare destul de sigur ca va caștiga scrutinul. “Nu avem inca o declarație finala de victorie, dar cifrele ne spun ca este clar”, a spus Biden din Wilmington, Delaware,…

- Atunci cand candidații se așteptau mai puțin, o rasturnare uriașa de situație s-a intregistrat in Statele Unite ale Americii. Specialiștii au anunțat cine a devenit favorit la caștigarea alegerilor. Iata cum arata situația atat pentru Donald Trump, cat și pentru Joe Biden!

- Joe Biden, candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, l-a criticat pe Donald Trump pentru ca a minimalizat gravitatea noului coronavirus, informeaza BBC. Politicianul democrat a spus ca rivalul sau ar fi trebuit sa comunice „lecția potrivita” despre maști…