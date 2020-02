Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump l-a numit vineri pe congresmanul republican John Ratcliffe la conducerea serviciilor nationale de informatii, in timp ce in urma cu sase luni renunta sa-i incredinteze acestuia acest post in fata criticilor referitoarea la lipsa lui de experienta, relateaza AFP si Reuters.…

- Presedintele Donald Trump l-a numit miercuri pe ambasadorul SUA in Germania, Richard Grenell, un sustinator puternic al politicilor sale, in functia de director interimar al serviciului de informatii nationale, relateaza Reuters preluat de agerpres. ''Rick a reprezentat tara noastra extrem de bine…

- Presedintele american Donald Trump, achitat miercuri de Senat, dupa un proces de destituire care a tinut America in suspans, a anuntat ca se va adresa joi dupa-amiaza de la Casa Alba, relateaza AFP. "Voi face o declaratie maine, la ora 12:00 (17:00 GMT) de la Casa Alba pentru a vorbi despre victoria…

- CHIȘINAU, 10 ian – Sputnik. Camera Reprezentantilor din Congresul SUA, dominata de democrati, a votat joi o rezoluție care prevede limitarea imputernicirilor liderului de la Casa Alba privind operațiunile militare din Iran, comunica RIA Novosti. © REUTERS / Carlo AllegriDeclarație neașteptata a președintelui…

- Presedintele Donald Trump a denuntat marti acuzatii ''ridicole'' impotriva sa, dupa ce democratii au retinut doua capete de acuzare impotriva lui in cadrul procedurii de impeachment (punere sub acuzare si destituire), respectiv abuz de putere si obstructionarea Congresului, transmite…

- Presedintele Donald Trump si sotia sa au fost lasati sa astepte in picioare in fata resedintei premierului Boris Johnson, ieri, in frig, din cauza unei gafe jenante de protocol, scrie adevarul.ro. Citeste si Klaus Iohannis, despre summitul NATO: Voi sublinia importanta regiunii Marii Negre.…