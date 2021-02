Stiri pe aceeasi tema

- "Primarul Giuliani nu il reprezinta in prezent pe presedintele Trump in nicio chestiune legala", a precizat Jason Miller, principalul purtator de cuvant al fostului presedinte dupa incheierea mandatului la Casa Alba. El s-a referit atat la Trump, cat si la avocatul Giuliani - fost primar al New Yorkului…

- Avocatul personal al lui Donald Trump și fostul primar al New York-ului Rudy Giuliani a admis luni pentru prima data ca Joe Biden a câștigat alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, relateaza Business Insider.„În ceea ce privește aceste alegeri, s-a terminat”, a declarat…

- Rudolph Giuliani nu va face parte din echipa de aparare juridica a presedintelui în functie al SUA, Donald Trump, care va fi judecat în Senat pentru "instigare la insurectie", dupa protestele violente de la sediul Congresului, avocatul argumentând ca este martor în…

- Informația a fost anunțata chiar de Donald Trump pe Twitter: “Rudy Giuliani, de departe cel mai bun primar din istoria New Yorkului și care se bate fara odihna pentru a demasca alegerile prezidențiale cele mai corupte, a fost testat pozitiv la Coronavirus. Reinsanatoseste-te rapid, Rudy!”.Rudy Giuliani,…

- Echipa de campanie a presedintelui american Donald Trump a anuntat duminica aceasta ca nu va mai lucra cu avocata Sidney Powell, controversata dupa ce a afirmat ca au existat fraude masive in timpul alegerilor din 3 noiembrie fara a oferi dovezi pentru mass-media, informeaza AFP si dpa, conform agerpres.ro.…

- Rudy Giuliani, fost primar al New York-ului devenit avocat al lui Donald Trump, a deturnat fara sa vrea atentia audientei de la o conferinta de presa, unde sustinea neregulile de la alegerile prezidentiale, cand a transpirat atat de mult incat a inceput sa-i curga pe fata vopseaua de par, arata The…