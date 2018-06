Stiri pe aceeasi tema

- Summitul celor sapte state puternic industrializate ale lumii, G7, s-a incheiat intr-o stare de confuzie, dupa ce presedintele american a respins brusc declaratia de consens si l-a atacat virulent pe premierul canadian Justin Trudeau. In spatele scenei, omologii lui Trump au ramas consternati de ''sagetile''…

- Presedintele american Donald Trump l-a amenintat pe premierul japonez Shinzo Abe ca-i va trimite 25 de milioane de mexicani, acesta fiind unul dintr-o serie de mesaje bizare care i-au socat pe ceilalti lideri la summitul G7, tensionat, de saptamana trecuta din Canada, relateaza sambata agentia APP,…

- Presedintele american Donald Trump s-a razgandit in acest weekend contra aliatilor din Europa si Canada, pe care i-a amenintat cu taxe vamale mari, dupa summitul G7 care s-a incheiat cu un esec, scrie AFP, citata de news.ro. Sambata, Donald Trump si-a retras brusc sprijinul in comuncatul final al…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa plece de la summit-ul Grupului Celor 7 din Canada cu cateva ore mai devreme, a anuntat Casa Alba, conform CNN, scrie news.ro. Trump va parasi Canada sambata dimineata si va sari peste sesiunile privind clima si mediul de la summit-ul G7.

- Trump l-a primit joi la Casa Alba pe premierul japonez Shinzo Abe, inaintea summitului G7 din Canada, la care urmeaza sa participe amandoi. Multe din declaratiile facute de presedinte dupa intalnire s-au referit la Kim. Foto: (c) Kevin Lamarque / REUTERS Donald Trump a sustinut ca este…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, se vor intalni, probabil, in Singapore, in luna iunie, afirma, sub protectia anonimatului, oficiali citati de cotidianul Chosun si de agentia de presa Yonhap. Donald Trump a vehiculat ideea unei intrevederi in zona demilitarizata…

- Casa Alba a fost de acord sa prelungeasca pana la 1 iunie perioada de scutire provizorie de la taxe vamale aupra importurilor de otel si aluminiu din Canada, Mexic si Uniunea Europeana (UE), evitand o escaladare in conflictul comercial, relateaza AFP conform News.ro . ”Administratia (Trump) a prelungit…