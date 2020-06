Stiri pe aceeasi tema

- In Washington au fost dislocați 1.600 de soldati. Misiunea trupelor este sa puna capat jafurilor si violentelor inregistrate in capitala SUA de protestatarii revoltati de uciderea lui George Floyd, un afro-american de 46 de ani, decedat in timp ce era incatusat de o patrula de politie in Minneapolis.…

- Într-un aparent dezacord cu Donald Trump, secretarul american al Apararii a afirmat miercuri ca se opune ideii de a trimite Armata în marile orașe din Statele Unite pentru a controla vasta mișcare de protest împotriva rasismului și a brutalitaților poliției, scrie AFP.Aceste…

- Presedintele american Donald Trump a negat miercuri ca a fost escortat intr-un buncar securizat din cauza manifestatiilor din exteriorul Casei Albe, dand asigurari ca a mers acolo doar pentru o inspectie, relateaza AFP. Potrivit New York Times, Donald Trump a fost pus in graba la adapost vineri seara…

- Donald trump sustine ca a mers in buncar pentru a-l inspecta. "Am fost acolo un interval foarte scurt de timp. A fost mai mult o inspectare" a buncarului, a declarat Donald Trump pentru postul Fox News. Liderul de la Casa Alba a explicat ca mai vizitase spatiul de securitate si cu alta ocazie.…

- Departamentul american al Apararii a transferat 1.600 de membri ai armatei SUA in zone situate la periferia orasului Washington, in contextul protestelor violente fata de moartea unui afro-american in timp ce era imobilizat de politisti. „Efective militare active au fost mobilizate la baze militare…

- Cel putin cinci agenti de politie au fost raniti prin impuscare in cursul protestelor violente izbucnite in Statele Unite dupa moartea unui afro-american in timp ce era imobilizat brutal de politisti, iar Secret Service a instituit un perimetru de securitate in jurul Casei Albe, anunța MEDIAFAX.Serviciul…

- De asemenea, forțele de securitate au intervenit luni seara și au aruncat gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc in protestarii pașnici din zona Casei Albe pentru a degaja perimetrul și a-i permite președintelui sa mearga pe jos la Biserica ST John. Citește și:Intorsatura in cazul mortii lui…