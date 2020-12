Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va respinge proiectul de lege a apararii, in valoare de 740 de miliarde de dolari, care stabileste cheltuielile si politica Pentagonului, unul dintre motive fiind cererea sa de excludere a unei reglementari, numita Section 230, care protejeaza companiile…

- Președintele-ales al Statelor Unite, Joe Biden, a declarat joi la CNN ca i-a cerut imunologului Anthony Fauci, personalitate stiintifica foarte respectata în SUA, sa faca parte din echipa sa de lucru privind combaterea Covid-19, informeaza AFP.Dr. Fauci este membru al celulei de criza…

- ”Alt vaccin tocmai a fost anuntat. De aceasta data de catre Moderna, cu 95% eficacitate. Fie ca toti marii «istorici» s-si aminteasca de faptul ca aceste mari descoperiri, care vor pune capat coronavirusului, au fost toate realizate in timpul mandatului meu”, a scrispe Twitter presedintele american…

- Pe 8 noiembrie 2016 candidatul republican Donald Trump a invins-o pe candidatul democrat Hillary Clinton in cursa de alegeri pentru președinția Statelor Unite ale Americii. Clinton a caștigat votul popular, obținand peste 65 milioane de voturi in fața lui Trump care a obținut doar 62 milioane de voturi.

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a anuntat luni ca l-a demis pe ministrul apararii, Mark Esper, transmit Reuters si AFP. 'Mark Esper este demis', a scris Trump pe Twitter. ...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.—…

- Presedintele SUA Donald Trump va retrage Sudanul de pe lista statelor care sustin terorismul, a anuntat vineri Casa Alba, intr-o perioada in care sunt speculatii cu privire la o posibila normalizare a relatiilor dintre Israel si autoritatile sudaneze, relateaza AFP si dpa, potrivit Agerpres. Presedintele…

- Presedintele american, Donald Trump, va tine sambata la Casa Alba primul sau eveniment cu public dupa testul pozitiv la COVID-19 saptamana trecuta, a afirmat vineri un oficial cu rang inalt, scrie AFP. Aceasta sursa a confirmat, sub protectia anonimatului, o informatia aparuta in media…