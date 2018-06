Stiri pe aceeasi tema

- Prima intrevedere privata intre presedintele american, Donald Trump, si liderul nord coreean, Kim Jong Un, s a incheiat, la Singapore, transmit agentiile internationale de presa citate de Agerpres.ro. Donald Trump si Kim Jong Un au schimbat marti o strangere de mana istorica, prima dintre un presedinte…

- Presedintele american, Donald Trump, a acceptat luni invitatia presedintelui Singaporelui, Halimah Yacob, de a reveni in aceasta tara pentru o vizita de stat, potrivit unui comunicat al Ministerului singaporez de Externe.

- Dialogul preliminar ar urma sa reduca divergentele bilaterale in vederea evenimentului despre care Trump a avertizat ca reprezinta "o unica incercare".Ambasadorul SUA in Filipine, Sung Kim, care si-a reprezentat diplomatic tara si in Coreea de Sud, a condus delegatia americana, iar Choe…

- Presedintele SUA Donald Trump si liderul nord coreean Kim Jong Un au ajuns duminica la Singapore, cu doua zile inainte de summitul lor istoric, al carui rezultat se anunta incert dupa decenii de tensiuni intre SUA si Coreea de Nord, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Arsenalul nuclear nord coreean,…

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, sunt asteptati sa soseasca duminica in Singapore in vederea istoricului summit de marti ce vizeaza denuclearizarea Coreei de Nord, transmite agentia dpa. Dupa sosire, cei doi lideri - care vin din Quebec si, respectiv, Phenian…

- "Ceea ce ma ingrijoreaza cel mai mult, totusi, este sa vad ca ordinea mondiala, bazata pe reguli comune, este sfidata nu de catre suspecti obiisnuiti ci, in mod surprinzator, de catre marele si principalul sau arhitect: Statele Unite", a declarat Tusk intr-o conferinta de presa. Presedintele UE a fost…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a aratat luni convins ca summitul istoric cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, va avea loc, mentionand Singapore ca loc posibil pentru aceasta intalnire prevazuta pana la inceputul lunii iunie, transmite AFP. "Cred ca summitul va avea loc, personal…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters. "Cred ca vom avea o intalnire in urmatoarele trei sau patru saptamani", a aratat Trump,…