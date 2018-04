Presedintele SUA, Donald Trump, si-a exprimat marti sprijinul pentru pastorul american Andrew Brunson, care este judecat in Turcia sub suspiciunea de legaturi cu o retea acuzata de orchestrarea tentativei de lovitura de stat din 2016, intr-un caz care a tensionat relatiile dintre Washington si Ankara, relateaza Reuters. "Pastorul Andrew Brunson, un domn cumsecade si un lider crestin in SUA, este judecat si persecutat in Turcia fara niciun motiv", a scris Trump pe Twitter. "Ei il acuza ca este spion. Insa eu sunt mai spion decat el. Sper ca i se va permite sa se intoarca acasa la familia sa frumoasa,…