- Presedintele american Donald Trump a declarat ca spera ca numarul deceselor din SUA provocate de coronavirus sa ramana sub pragul de 100.000, informeaza sambata dpa. "Sa speram ca vor ramane sub pragul de 100.000 de vieti pierdute, care chiar si asa este un numar oribil", a declarat Trump in timpul…

- Relaxarea masurilor de carantinare și repornirea economiei continua în Statele Unite cu pași diferiți de la stat la stat, dar ritmul s-ar putea accelera daca medicamentul antiviral experimental, Remdesivir, pe care se bazeaza Statele Unite, va da rezultatele așteptate, scrie AFP.În…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca vârful epidemiei de coronavirus a fost depașit în SUA și a anticipat redeschiderea unor state în cursul acestei luni, deși, inițial, fusese avansata data de 1 mai, scrie BBC News. Liderul de la Casa Alba a mai acuzat China ca minte…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a fost informat printr-un memoriu datat 29 ianuarie ca pandemia de coronavirus poate ucide circa o jumatate de milion de americani.Peter Navarro, unul dintre consilierii sai, a semnat acel memoriu, dar Trump a negat ca l-a vazut la vremea respectiva,…

- Statele Unite vor trimite Italiei echipamente medicale in valoare de 100 de milioane de dolari, a anuntat luni presedintele Donald Trump in cadrul conferintei de presa zilnice de la Casa Alba dedicata situatiei generate de epidemia COVID-19, informeaza AFP. "Avem produse excedentare de care nu avem…

- „Administrația mea recomanda ca toți americanii, inclusiv cei tineri și in stare buna de sanatate (...) sa evite adunarile cu mai mult de 10 persoane”, a declarat președintele SUA in cursul unei conferințe de presa la Casa Alba. De asemenea, Donald Trump a asigurat cetațenii americani ca…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a lansat luni un apel americanilor sa evite orice adunare cu mai mult de 10 persoane pentru a incerca sa limiteze pandemia noului coronavirus, care, in opinia sa, ar putea lua sfarsit in Statele Unite in iulie sau august, noteaza AFP."Administratia mea le recomanda…

- Riscul de raspandire a noului coronavirus in Statele Unite este ''foarte scazut'', a declarat miercuri presedintele american Donald Trump, salutand actiunile guvernului sau in lupta impotriva epidemiei cum sunt restrictiile privind calatoriile din China, relateaza AFP. ''Datorita…