Trump isi anuleaza vizita in America Latina, ca sa se ocupe de Siria

Trump si-a anulat prima vizita in America Latina, la sugestia noului sau consilier pe probleme de securitate nationala John Bolton. Acesta l-a sfatuit pe presedintele american sa-si anuleze vizita in America de Sud prevazuta saptamana aceasta, din cauza crizei in curs in Siria, relateaza The Associated Press.



Pe de alta parte, Trump si premierul britanic Theresa May si-au afirmat marti hotararea, intr-o convorbire telefonica, de a nu permite continuarea unor atacuri chimice in Siria.



"Cei doi lideri au condamnat dispretul crud fata de viata umana al presedintelui sirian (Bashar…