Presedintele american Donald Trump a reafirmat luni ca nu va lasa Iranul sa obtina arma nucleara, a doua zi dupa anuntul Teheranului ca nu va mai respecta nicio limita privind imbogatirea uraniului prevazuta in acordul nuclear din 2015, relateaza AFP.



"Iranul nu va avea niciodata arma nucleara!", a postat pe Twitter presedintele american, care si-a inmultit mesajele de amenintare fata de Republica Islamica dupa uciderea, intr-un raid american la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani.

IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!

