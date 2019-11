Trump: Iranul blochează internetul pentru a ascunde ''moartea şi tragedia'' Donald Trump a acuzat joi regimul iranian ca a blocat internetul in tara pentru a ascunde ''moartea si tragedia'', dupa mai multe zile de manifestatii, relateaza AFP.



"Iranul a devenit atat de instabil incat regimul a taiat tot internetul pentru ca marele popor iranian sa nu poata vorbi despre enorma violenta care se petrece in tara", a postat pe Twitter presedintele american.



"Ei vor zero transparenta, gandindu-se ca lumea nu va realiza moartea si tragedia pe care le provoaca regimul iranian", a adaugat el.



Potrivit mai multor surse concordante…

