Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat miercuri seara din Michigan "ura" democratilor din Congres, la scurt timp dupa punerea sa sub acuzare de catre Camera Reprezentantilor, scrie AFP. "In timp ce cream locuri de munca si ne batem pentru Michigan, stanga radicala din Congres este roasa de…

- Saptamana nu se anunta prea buna pentru Donald Trump, cu o punere sub acuzare aproape sigura in Congres, dar presedintele american se poate declara satisfacut de cota de popularitate record de care se bucura, conform celui mai recent sondaj al Universitatii Quinnipiac dat publicitatii luni, transmite…

- Saptamana nu se anunta prea buna pentru Donald Trump, cu o punere sub acuzare aproape sigura in Congres, dar presedintele american se poate declara satisfacut de cota de popularitate record de care se bucura, conform celui mai recent sondaj al Universitatii Quinnipiac dat publicitatii luni, transmite…

- Procedura de destituire impotriva presedintelui american Donald Trump este in mod categoric justificata si chiar necesara pentru a proteja democratia americana, au declarat miercuri trei profesori in drept in cadrul unei audieri tensionate in Congres, ceea ce a scos la lumina inca o data diferenta…

- Zidul de la granița cu Mexicul, aproape sa bage din nou SUA in ”shutdown”. Trump promulga un buget de compromis Presedintele american Donald Trump a semnat un compromis bugetar temporar adoptat de Congres, pana la 20 decembrie, pentru a evita paralizia administratiilor americane (”shutdown”),…

- Democratii care conduc ancheta in Camera Reprezentantilor i-au trimis miercuri o citatie pentru a-l audia cu privire la dosarul ucrainean, care se afla in centrul procedurii de destituire care il vizeaza pe Trump. "In pofida consemnului actual al Departamentului de Stat de a nu depune marturie,…

- Anuntul Moscovei survine in contextul in care presedintele Comisiei pentru serviciile de informatii din cadrul Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, democratul Adam Schiff, a declarat in weekend ca si-ar dori sa aiba acces la transcriptul convorbirilor telefonice intre presedintele american…

- Casa Alba a încercat sa restricționeze accesul la notele privind apelul telefonic dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui avertizor de integritate a carui semnalare a fost publicata joi de Congres, care a deschis o ancheta privind punerea sub acuzare a președintelui,…