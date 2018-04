Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump spune ca vinovatii vor plati scump pentru atacul chimic din orasul sirian Douma din Ghouta de Est, unde organizatiile medicale au raportat ca zeci de oameni au fost ucisi de gaze toxice, potrivit Reuters.

- Un atac chimic a avut loc sâmbata în orașul Douma din Ghouta de Est, Siria, soldat cu cel puțin 70 de morți, printre care mulți copii, și peste 700 de oameni afectați. Forțele guvernamentale controlate de Bashar al-Assad s-ar afla la originea acestui masacru.

- Cel puțin patru oameni au fost raniți in doua atacuri cu arma alba, care au fost comise in Viena. Mai intai, trei membri ai aceleiași familii au fost grav raniți intr-un atac cu cuțitul, pentru ca apoi o alta persoana sa fie ranita, intr-o alta agresiune. In acest moment, poliția nu a stabilit o legatura…

- Forțele militare americane au ucis și ranit saptamana trecuta peste 200 mercenari ruși in Siria, ceea ce poate fi cel mai sangeros conflict direct dintre SUA și Rusia, relateaza Bloomberg.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat marti la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre operatiunea militara turca in regiunea Afrin din Siria, informeaza Reuters, din surse din cadrul presedintiei de la Ankara. Potrivit acestora, Erdogan a dat asigurari ca s-au luat…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.ro.

