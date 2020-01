Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui Donald Trump intentioneaza sa anunte noi restrictii de acordare a vizelor pentru combaterea fenomenului denumit 'turism maternal', atunci cand femei straine calatoresc in SUA pentru a naste acolo, astfel incat bebelusii lor sa poata obtine automat pasaport american,…

- Administrația Donald Trump va limita vizele acordate femeilor însarcinate suspectate ca vor sa mearga în Statele Unite astfel încât viitorii lor copii sa beneficieze automat de naționalitate americana la naștere, relateaza AFP.”De pe 24 ianuarie 2020, Departamentul…

- La cinci zile dupa eliminarea generalului Qassem Soleimani, Iranul a lansat miercuri riposta impotriva Statelor Unite lansand rachete asupra a doua baze militare din Irak unde stationeaza militari americani, comenteaza AFP potrivit Agerpres Potrivit Pentagonului, peste 12 rachete au fost lansate…

- Ministerul Finanțelor a publicat accizele care vor fi aplicate in 2020, care au fost actualziate cu creșterea prețurilor de consum comunicata oficial de Institutul Național de Statistica.Pentru berea acciza este 3,53 lei/hl/1 grad Plato, iar pentru berea produsa de producatorii independenti…

- Protestatarii palestinieni au incendiat cauciucuri și au aruncat cu pietre spre militarii israelieni în zonele ocupate din Cisiordania, cu ocazia unor manifestații împotriva deciziei Administratiei Donald Trump de a nu mai considera ilegale coloniile israeliene din Cisiordania, informeaza…

- Decizia Administratiei Donald Trump privind coloniile israeliene din Cisiordania risca sa amplifice tensiunile in Orientul Mijlociu, a avertizat marti Ministerul de Externe de la Moscova, potrivit Mediafax.Decizia Washingtonului de relaxare a pozitiei fata de coloniile israeliene din Cisiordania…

- Administratia Donald Trump a anuntat, luni seara, modificarea pozitiei Statelor Unite fata de coloniile israeliene din Cisiordania, care nu vor mai fi considerate ilegale.Vezi și: Sondaj PNL: Klaus Iohannis are probleme in a convinge votantii candidatilor care nu au intrat in turul II (surse)…