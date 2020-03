Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a retras luni desemnarea Elainei McCusker in postul de subsecretar al apararii in urma relatarilor din presa conform carora ea a pus sub semnul intrebarii suspendarea ajutorului militar pentru Ucraina, un element esential in ancheta care a dus la declansarea procedurii…

- Presedintele american a plecat duminica din SUA pentru o vizita de doua zile in India, unde se asteapta sa fie intampinat de "milioane" de persoane, relateaza AFP. "Sunt nerabdator sa fiu alaturi de poporul Indiei", a spus miliardarul american pe peluza Casei Albe inainte de a pleca in prima sa vizita…

- Președintele SUA, Donald Trump, a demis doi funcționari înalți care au depus marturie împotriva sa în procesul sau de impeachment, relateaza BBC.Gordon Sondland, atașat american UE, a declarat ca a fost informat ca urmeaza sa fie chemat în țara. Cu doar câteva ore…

- Presedintele SUA Donald Trump a fost achitat in Senat, la incheierea procesului sau istoric de destituire, cu sprijinul tuturor alesilor republicani, cu exceptia unuia, si fara niciun vot democrat, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Un numar de 52 dintre cei 100 de senatori americani l-au declarat…

- Presedintele american Donald Trump este auzit ordonand inlaturarea din post a ambasadoarei SUA in Ucraina, Marie Yovanovitch, intr-o inregistrare video obtinuta sambata de agentia Reuters, citata de Agerpres. Inregistrarea, pusa la dispozitia Reuters de un avocat al lui Lev Parnas, fost asociat al…

- Presedintele american Donald Trump a fost acuzat miercuri, de catre principalul procuror democrat, reprezentantul Adam Schiff, in procesul din Senat pentru destituirea sa, de punerea in aplicare a unei scheme corupte pentru a presa Ucraina sa il ajute sa recastige alegerile din noiembrie, relateaza…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va vizita vineri Ucraina, tara aflata in centrul unui scandal care il costa pe presedintele Donald Trump un proces de destituire asteptat sa aiba loc in Congres, transmite AFP. Seful diplomatiei americane se va intalni cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski,…

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite a votat miercuri pentru demitere lui Donald Trump, activand articolele de inculpare a presedintelui. Comisia pentru Afaceri Judiciare a Camerei Reprezentantilor a aprobat, vineri dupa-amiaza, cele doua articole de inculpare a presedintelui Donald Trump in…