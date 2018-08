Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump i-a cerut miercuri ministrului Justiției, Jeff Sessions, sa puna „imediat” capat anchetei privind ingerința ruseasca în alegerile prezidențiale din 2016, scrie AFP.Afirmând ca ancheta este afectata de conflictele de interese ale…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a acuzat duminica pe procurorul special Robert Mueller de „conflicte de interes“ care ar trebui sa-i interzica desfasurarea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza AFP.

- Președintele SUA, Donald Trump, a spus, marți, intr-o conferința de presa, ca, la Helsinki, a vrut sa spuna ca nu a vazut niciun motiv pentru care nu ar fi fost Rusia cea care s-a amestecat in alegerile din SUA, dar ca acțiunile Rusiei nu au avut impact asupra rezultatelor alegerilor din 2015. De asemenea,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, vineri, ca va aborda problema presupusei implicari ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 la intalnirea cu Vladimir Putin din luna iulie, informeaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump afirma luni, intr-un mesaj postat pe Twitter, ca are dreptul absolut sa se gratieze”, dar ca ”nu a facut nimic gresit” in ancheta rusa, relateaza The Associated Press conform News.ro . Trump se apleaca in acest tweet asupra problemei daca se poate gratia singur, in…

- Echipa procurorului special american Robert Mueller care investigheaza posibila ingerinta a Rusiei in alegerile americane din 2016 a avut cheltuieli de 4,5 milioane de dolari intre luna octombrie a anului trecut si martie 2018, a anuntat joi Ministerul Justitiei, relateaza Reuters. In plus, alte "componente"…

- Fostul primar al New York-ului Rudy Giuliani, avocat al presedintelui american Donald Trump, si-a reluat duminica atacurile la adresa anchetei desfasurate de procurorul special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile din SUA, el calificand aceasta investigatie drept

