Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, se va intalni cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, luni, la finalul unui tur controversat in Europa, in cadrul caruia Trump si-a criticat aliatii, scrie...

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump se vor adresa presei dupa primul lor summit bilateral ce va avea loc luni la Helsinki, dar nu vor da publicitatii neaparat o declaratie...

- Regatu Unit urmeaza va trimite 440 de militari suplimentari in cadrul misiunii NATO in Afganistan, urmeaza sa anunte miercuri premierul Theresa May la summitul NATO, in contextul in care presedintele american Donald Trump cere ca aliatii sa contribuie mai mult, relateaza AFP. Summitul NATO incepe miercuri…

- La summitul NATO de saptamana viitoare, presedintele american Donald Trump urmeaza sa le spuna aliatilor ca Statele Unite nu sunt dispuse sa fie exploatate financiar. "Ceea ce va face presedintele va fi sa mearga la aceste intalniri cu mentalitatea de a proteja poporul american, de a fi…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, vineri, ca va aborda problema presupusei implicari ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 la intalnirea cu Vladimir Putin din luna iulie, informeaza Reuters.

- O intrevedere intre presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau american, Donald Trump, nu este prevazuta inainte de summitul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) din luna iulie, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza Interfax si Reuters.…

- Rusia nu a ales sa paraseasca Grupul țarilor puternic industrializate și este pregatita sa organizeze un summit al membrilor G7 la Moscova, a declarat președintele rus Vladimir Putin, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Președintele american Donald Trump a declarat vineri…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat disputele politice din SUA ca obstacol in calea organizarii unui summit cu presedintele Donald Trump, intr-un interviu acordat luni postului de televiziunea austriac ORF, cu ocazia vizitei sale de marti la Viena , potrivit Reuters. Donald Trump…