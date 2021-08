”Aceste cereri il vizeaza pe presedintele Trump pentru ca este republican si un opozant politic”, sustin avocatii, care evoca ”represalii” in argumente scrise prezentate la un tribunal federal din Washington. Democtratii, care detin controlul asupra Congresului, incearca de ani de zile sa obtina ”secretele” fiscale ale celui de-al 45-lea presedinte al Statelor Unite, primul din anii ’70 care refuza in continuare sa-si publice declaratiile de impozit, in pofida faptului ca acesta a facut din averea sa un argument de campanie. In cadrul unui posibil progres important pentru democrati, Departamentul…