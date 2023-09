Stiri pe aceeasi tema

- Procesul civil pentru frauda al lui Donald Trump si al fiilor sai va dura trei luni, din octombrie pana la Craciun, fostul presedinte al Statelor Unite fiind acuzat de justitia statului New York ca si-a „umflat” patrimoniul cu miliarde de dolari intre 2011 si 2021, noteaza AFP.

- Inaintea acestui proces civil, procurorul general al statului New York echivalentul ministrului regional al justitiei , Letitia James, a transmis din nou vineri instantei supreme locale sute de pagini de documente de acuzare impotriva lui Donald Trump si a doi dintre fiii sai, Donald Jr si Eric.Procesul…

- Procesul de judecata a fostului președinte american Donald Trump este fara precedent in istoria Statelor Unite. Acest eveniment este un fel de „cutie a Pandorei”, care poate duce la cele mai imprevizibile consecințe. Un concurent periculos Lumea occidentala trece intr-o noua faza a confruntarii dure…

- Un barbat urmarit de luni de zile de catre autoritatile americane pe motiv ca profera amenintari la adresa presedintelui Joe Biden a fost impuscat miercuri de FBI in statul Utah, cu cateva ore inaintea unei vizite planificate a presedintelui in acest stat din vestul Statelor Unite, transmite AFP. FBI…

- FBI a declarat ca un suspect a fost ucis miercuri devreme, cand ofiterii au incercat sa il aresteze in Provo, la sud de Salt Lake City. O ancheta este in desfasurare, a adaugat FBI fara a oferi detalii despre barbatul identificat drept Craig Robertson intr-o plangere a procurorilor federali din Utah.Potrivit…