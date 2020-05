Stiri pe aceeasi tema

- Statele europene vor marca vineri prin ceremonii discrete Ziua Victoriei in Europa, cu ocazia implinirii a 75 de ani de la infrangerea Germaniei naziste in cel de-al Doilea Razboi Mondial, noteaza DPA. Ziua de 8 mai este sarbatorita in general in Europa ca VE Day, Ziua Victoriei in Europa, insa in acest…

- Presedintele american, Donald Trump, a estimat duminica seara ca un vaccin impotriva Covid-19 va fi disponibil pana la sfarsitul anului 2020, transmite Agerpres."Cred ca vom avea un vaccin pana la sfarsitul acestui an", a declarat Trump in cursul unei emisiuni speciale pe canalul Fox News, realizata…

- Președintele SUA, Donald Trump, amenința cu suspendarea Congresului pe motiv ca membrii absenteaza sub protecția distanțarii sociale impusa de autoritați. Trump a amenintat miercuri ca va suspenda Congresul, forul legislativ al SUA, pentru a forta confirmarea unor judecatori si alte nominalizari, in…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat miercuri ca va suspenda Congresul, forul legislativ al SUA, pentru a forta confirmarea unor judecatori si alte nominalizari, in baza unui articol din Constitutie care nu a fost aplicat niciodata pana acum, relateaza AFP, Reuters si dpa potrivit Agerpres.…

- Stephanie Grisham parasește funcția de purtatoare de cuvânt a președintelui Donald Trump, dupa mai puțin de un an, înregistrând un record ciudat: acela de a nu fi participat la nicio conferința de presa la Casa Alba. În locul sau, va veni Kayleigh McEnany, potrivit Reuters și…

- Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a fost testata negativ pentru coronavirus, a declarat luni la CNN secretarul de presa al Casei Albe, Stephanie Grisham, scrie Agerpres."Doamna Trump a fost testata in aceeasi noapte in care a fost testat si presedintele (...), din precautie. Testul…

- Decizia vine pe masura ce natiunile din intreaga lume isi inchis granitele si interzic calatoriile pentru a opri raspandirea virusului, scrie Mediafax.Presedintele american Donald Trump va anula intalnirea liderilor G7 de la Camp David, programata pentru luna iunie, din cauza pandemiei de coronavirus…

- Presedintele american Donald Trump l-a desemnat miercuri pe vicepresedintele Mike Pence sa coordoneze lupta impotriva noului coronavirus in Statele Unite, relateaza AFP si Reuters. "Il numesc pe Mike Pence responsabil" cu raspunsul american la epidemie, a declarat Trump, adaugand ca vicepresedintele…