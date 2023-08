Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarea audiere in dosarul conspiratiei in alegerile din 2020 al lui Donald Trump a fost stabilita la 28 august, imediat dupa prima dezbatere a alegerilor primare republicane in vederea alegerilor prezidentiale din 2024, relateaza The Associated Press, citat de Mediafax.Fostul sef de stat urmeaza…

- Sute de protestatari de la Capitoliu și-au facut apariția la tribunalul federal din Washington DC, acolo unde fostul președinte Donald Trump este programat sa apara in fața unui magistrat pentru patru acuzații penale legate de incercarile sale de a anula alegerile prezidențiale din 2020.

- Fitch a luat decizia de a retrograda ratingul de credit al Statelor Unite din cauza ingrijorarilor legate de fiscalitate și guvernanța corporativa a executivului american, invocand in discuțiile cu Trezoreria de la Washington și revolta mortala de la Capitoliu, relateaza Reuters.

- Donald Trump a fost inculpat pentru incercarile sale de a influenta rezultatul alegerilor prezidentiale din 2020, cea mai grava acuzatie care i-a fost adusa fostului presedinte care a fost deja urmarit penal de doua ori, relateaza AFP. Principalul favorit republican pentru alegerile de anul viitor este…

- Mike Pence, fostul vicepreședinte al SUA, și-a depus, luni, candidatura la fotoliul de la Casa Alba, potrivit unor documente publicate de catre Comisia Electorala Federala (FEC). Astfel, Mike Pence ar urma sa-l infrunte pe fostul sau partener, Donald Trump, in alegerile primare republicane, in 2024,…

- Oficialii americani fac planuri legate de posibilitatea tot mai mare ca actualul razboi ruso-ucrainean sa devina un așa-numit „conflict inghețat” care sa dureze mulți ani de acum inainte - chiar decenii - similar cu cel dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Un astfel de scenariu ar putea fi cel mai…