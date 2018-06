Stiri pe aceeasi tema

- Statele Uniunii Europene au aprobat joi, in unanimitate, un plan de a impune tarife vamale pe produse in valoare de 2,8 miliarde de euro peovenite din SUA, dupa ce Washingtonul a aplicat tarife pentru otelul si aluminiul provenit din UE, la inceputul lunii iunie, au declarat surse europene, citate de…

- Argentina a ajuns joi la un acord stand-by in valoare de 50 de miliarde cu FMI, au anuntat joi guvernul de la Buenos Aires si Fondul, intr-o declaratie comuna preluata de Reuters. Intelegerea privind asistenta financiara mai trebuie aprobata de consiliul Fondului. Argentina a solicitat…

- FIFA vrea o mini Cupa Mondiala. ”Final 8” ar urma sa se dispute in anii impari. Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a propus infiintarea unei noi competitii, ce se anunta a fi o mini-Cupa Mondiala, cu participarea a opt selectionate, care sa aiba loc din doi in doi ani, in plus fata de competitia traditionala…

- Presedintele american Donald Trump a spus saptamana aceasta ca le-a cerut reprezentantilor din departamentul de comert sa ia in considerare impunerea unor taxe aditionale de 100 de miliarde de dolari pentru importurile din China, pe langa taxele deja propuse, de 50 de miliarde de dolari, potrivit…

- Mass-media de stat chineza a catalogat vineri amenințarea lui Donald Trump de a impune Chinei mai multe taxe comerciale drept "ridicola", dupa ce președintele SUA a cerut tarife suplimentare in valoare de 100 de miliarde dolari, escaladand disputa dintre cele doua națiuni, relateaza Reuters.

- Beijingul intentioneaza sa introduca taxe in valoare de trei miliarde de dolari, ca masuri de raspuns la importurile de produsele americane, inclusiv carne de porc, fructe si tevi de otel, a indicat vineri Ministerul chinez al Comertului, citat de agentia DPA.Demersul survine la cateva ore…

- Presedintele american Donald Trump a semnat joi un memorandum care prevede impunerea unor tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, dar acesta va fi aplicat numai dupa o perioada de consultari, eliminand astfel pericolul declansarii unui razboi comercial imediat, transmite Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, va semna joi un decret prezidential privind introducerea de tarife vamale care vor viza importuri venite din China in valoare de 50 de miliarde de dolari, tara pe care Washingtonul o acuza de furt de proprietate intelectuala, a anuntat joi un responsabil de la Casa…