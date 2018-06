Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, si liderul nord-coreean Kim Jong Un au semnat un document "cuprinzator" in urma intalnirii lor istorice destinate denuclearizarii peninsulei coreene, informeaza Reuters si dpa. Nu au fost facute publice imediat detalii cu privire la continutul documentului.…

- Donald Trump si Kim Jong Un erau prinsi luni in ultimele pregatiri, in ajunul summitului lor istoric, in legatura cu care presedintele american si-a afisat increderea si o oarecare nerabdare, relateaza AFP. Privirile lumii intregi sunt indreptate catre Singapore, cu aceeasi intrebare: presedintele SUA,…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un participa maine dimineața la summitul ce va intra in istorie. Este pentru prima data cand un lider nord - coreean se intalneste cu un presedinte american in functie.

- Presedintele american Donald Trump si-a indemnat vineri omologii din cadrul G7 sa reintegreze Federatia Rusa in aceasta structura, informeaza AFP. "Ei au expulzat Rusia, ei ar trebui sa reintegreze Rusia. Pentru ca trebuie sa avem Rusia la masa de negocieri", a declarat Donald Trump inainte…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri seara ca SUA au avut "discutii productive" despre desfasurarea summitului de la 12 iunie cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, la doar o zi dupa ce a anulat intalnirea, invocand "ostilitatea fatisa" a Phenianului, relateaza Reuters. "Avem…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in s-au angajat duminica, intr-o convorbire telefonica, sa 'colaboreze strans' la succesul viitorului summit intre Washington si Phenian,...

- Summitul istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un va avea loc la 12 iunie in Singapore, potrivit unui anunt facut joi pe Twitter de liderul de la Casa Alba, transmit agentiile internationale de presa. ''Intalnirea extrem de asteptata…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a exprimat, marti seara, disponibilitatea de a se intalni "foarte curand" cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, pe care l-a catalogat drept "foarte deschis" si "foarte onorabil".