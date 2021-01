Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, l-a criticat vehement, luni, pe senatorul republican Tom Cotton, care a afirmat ca nu va sustine eforturile unor colegi din Congres de contestare a validarii rezultatului scrutinului prezidential, castigat de Joseph Biden. "Cum poti valida un scrutin…

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, a criticat atitudinea lui Mitch McConnell, liderul grupului majoritar republican din Senat, in contextul in care acesta l-a felicitat pe presedintele-ales, Joseph Biden, si a cerut oprirea actiunilor de contestare a rezultatului scrutinului prezidential.…

- Echipa presedintelui ales al SUA, Joseph Biden, asteapta ca Administratia pentru Servicii Generale sa confirme oficial victoria în scrutinul prezidential si considera ca presedintele în functie al SUA, Donald Trump, începe sa recunoasca „realitatea”, scrie Mediafax.„Mesajele…

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, a criticat dur, joi, postul de televiziune Fox News, acuzându-l ca anul acesta a avut o atitudine diferita fata de scrutinul prezidential din 2016 si, potrivit unor surse de la Washington, vrea sa creeze un grup mediatic concurent, potrivit…

- Trump: Acest scrutin este departe de a se fi incheiat! Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, și-a proclamat, sambata, victoria in scrutinul prezidential, dupa ce marile televiziuni și agenții de presa l-au dat caștigator in fața lui Donald Trump . „Sunt modest si onorat de increderea pe care…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump , a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta. "Opriti numararea voturilor!", a transmis Donald Trump, prin Twitter. "Orice buletin de vot venit dupa…