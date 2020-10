Stiri pe aceeasi tema

- Principalul expert in boli infectioase din SUA, doctorul Anthony Fauci, ale carui recomandari privind sanatatea publica s-au ciocnit cu minimalizarea pandemiei de catre presedintele Donald Trump, a declarat marti ca aparitia recenta de infectari la Casa Alba putea fi prevenita, relateaza Reuters,…

- Donald Trump, infectat cu Covid-19, s-ar putea confrunta cu o agravare a starii sale de sanatate, la fel ca mulți pacienți care se vindeca de coronavirus, a declarat Anthony Fauci, directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase. "Nu sunt implicat in ingrijirea sa primara.…

- Epidemiologul sef de la Casa Alba, Anthony Fauci, a declarat ca SUA inregistreaza mai multe cazuri de infectare cu coronavirus decit statele europene deoarece a avut "o reacție mai puțin agresiva" privind economia, in primul val al pandemiei. Președintele american, Donald Trump, il contrazice, spunind…

- Dr. Birx a declarat duminica la canalul CNN ca SUA au intrat intr-o 'noua faza' a crizei sanitare si ca locuitorii din zonele rurale ale tarii - de departe cea mai lovita de COVID-19 pe plan mondial - nu sunt in siguranta. "Deborah a muscat momeala si ne-a lovit. Patetica!", a comentat Donald Trump…

- Presedintele american Donald Trump a transmis din nou, dupa doar cateva zile, semnale contradictorii si confuze despre covid-19, laudand hidroxiclorochina si pozand in victima unor critici nedrepte pe tema modului in care gestioneaza pandemia, relateaza AFP, potrivit news.ro.Vizibil obosit,…

- Președintele SUA Donald Trump a participat la un interviu care a fost difuzat in weekend in cadrul emisiunii ”Fox News Sunday”, in timpul caruia realizatorul Chris Wallace a verificat falsurile spuse de Trump despre coronavirus, relateaza CNN. Potrivit sursei citate, președinte nu a ieșit prea bine.…