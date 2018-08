Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a reiterat, marti, ca nu a avut contacte cu Rusia in campania electorala din anul 2016, argumentand ca oricum nu ar fi vorba de o infractiune. "Contactele nu sunt infractiune, dar nu conteaza, deoarece nu au existat contacte (cu exceptia celor ale…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ar putea fi audiat in investigatia privind contactele echipei de campanie electorala cu Rusia, afirma avocatul acestuia, Rudolph Giuliani, sugerand insa ca eventualele "contacte" cu Moscova nici macar nu sunt o infractiune. Rudy Giuliani a denuntat ancheta coordonata…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat duminica pe procurorul special Robert Mueller ca se afla in conflicte de interese, fapt care ar trebui sa-i interzica desfasurarea anchetei asupra alegerilor prezidentiale din 2016.

- Presedintele american, Donald Trump, l-a acuzat duminica pe procurorul special Robert Mueller ca are "conflicte de interes" care ar trebui sa-i interzica desfasurarea anchetei asupra banuielilor de ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Intr-o…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca a avut o relatie de afaceri "foarte neplacuta si conflictuala" cu Robert Mueller, procurorul special ce coordoneaza anchetele privind ingerintele Rusiei in campania electorala, acuzandu-l ca este in conflict de interese in privinta acestei anchete.

- Procurorul special Robert Mueller, responsabil pentru a stabili daca a existat o intelegere intre Rusia si echipa de campanie a presedintelui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016, examineaza mesajele postate de acesta pe Twitter in cadrul investigatiei privind posibila ingerinta a Rusiei,…

- Donald Trump, a dat de inteles ca Robert Mueller, care investigheaza eventuale intelegeri secrete intre oamenii presedintelui SUA si Rusia, se ocupa de scurgeri de documente catre presa, declarandu-se disperat...