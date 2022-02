Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a vazut „geniu” in strategia presedintelui rus, Vladimir Putin, cu privire la Ucraina. In același timp, Trump critica gestionarea crizei de catre succesorul sau Joe Biden, scrie AFP.„Am spus: este geniu”, a declarat Trump, intr-un podcast, referitor la discursul de luni al lui Vladimir…

- Donald Trump a vazut "geniu" in strategia presedintelui rus, Vladimir Putin, cu privire la Ucraina, marti, criticand gestionarea crizei de catre succesorul sau Joe Biden. Urmarind discursul de luni al lui Vladimir Putin, in care presedintele rus a declarat ca recunoaste independenta a doua teritorii…

- Donald Trump a vazut "geniu" in strategia presedintelui rus, Vladimir Putin, cu privire la Ucraina, marti, criticand gestionarea crizei de catre succesorul sau Joe Biden, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Fostul presedinte american Donal Trump a vazut „geniu” in strategia presedintelui rus, Vladimir Putin, cu privire la Ucraina, si a criticat gestionarea crizei de catre actualul presedinte Joe Biden, informeaza Agerpres , care preia AFP. „Am spus: este geniu!”, a declarat Donald Trump, intr-un podcat,…

- Un razboi in Europa, nu departe de granitele Romaniei, pare acum mai aproape ca oricand. Vladimir Putin a semnat aseara decretul care recunoaste independenta autoproclamatelor republici Donetk si Lugansk, controlate de separatistii din estul Ucrainei. Casa Alba a numit mișcarile de trupe rusești in…

- Administrația SUA a președintelui Joe Biden a pregatit un pachet inițial de sancțiuni pentru Rusia, care include interzicerea instituțiilor financiare americane de a procesa tranzacții pentru marile banci rusești, au declarat trei persoane familiare cu aceasta chestiune.Administrația președintelui Biden…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…