- Donald Trump a spus marti, intr-o declaratie publicata a doua zi dupa moartea lui Colin Powell, fostul secretar de stat din echipa lui George W. Bush, ca „a facut multe greseli, dar hei, sa se odihneasca in pace!”, potrivit AFP.

- Fostul secretar de Stat al lui George W. Bush, Colin Powell, a murit la varsta de 84 de ani, in urma unor ”complicatii legate de covid-19”, a anuntat luni familia sa, relateaza AFP. Powell ar fi avut o relație amoroasa cu Corina Crețu, actuala eurodeputata PRO Romania, conform detaliilor aparute…

- Președintele american Joe Biden a anunțat miercuri, in cadrul unui summit virtual pe tema Covid-19, ca SUA vor dona inca 500 de milioane de vaccinuri impotriva Covid-19 catre țari cu economii mici și medii din intreaga lume, ceea ce va crește totalul de doze donate de Statele Unite la peste 1,1 miliarde…

- Președintele american Joe Biden a promis o noua era de competiție pe scena globala, dar fara un nou razboi rece, in primul discurs susținut marți in fața Organizației Națiunilor Unite, in care a subliniat ca Statele Unite dupa 20 de ani nu mai sunt implicate in niciun razboi odata cu retragerea din…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat vineri, in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau american Joe Biden, ca ostilitatea Washingtonului fata de Beijing a provocat ''dificultati serioase'' pentru relatiile bilaterale, potrivit televiziunii publice chineze CCTV, relateaza AFP.…

