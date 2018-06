Trump il ataca pe procurorul insarcinat sa-l investigheze: N-ar trebui sa ancheteze coruptia democrata?

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Israelului a validat, joi, utilizarea gloantelor reale impotriva palestinienilor care manifesta de-a lungul granitei in Fasia Gaza. In hotararea de 41 de pagini publicata joi seara de Ministerul Justitiei, Curtea a respins toate recursurile ONG-urilor israeliene si palestiniene…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, va trece pe jos linia de demarcatie militara care separa cele doua Corei, pentru a participa la summit-ul istoric de vineri, a informat, joi, presedintia sud-coreeana. Presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, il va astepta pe omologul sau de cealalta parte…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a declarat, marti, ca isi doreste ca retragerea trupelor americane din Siria sa aiba loc foarte curand, insa a adaugat ca acest lucru nu se va intampla pana cand nu vor fi indeplinite toate obiectivele. "Vrem sa ne intoarcem acasa. Ne vom intoarce…

- Specialistii rusi care au anchetat la Douma, unde regimul sirian este acuzat ca a lansat un atac chimic impotriva rebelilor, nu au gasit "nicio urma" de substanta chimica, a asigurat luni ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de AFP si Reuters. "Specialistii nostri militari au fost…

- Rusia a testat cu succes ultimul sau tip de racheta balistica intercontinentala (ICBM), a anuntat vineri armata rusa, relateaza The Associated Press. Obiectivul acestei lansari, de la Plesetk, in nord-vestul Rusiei, a fost testarea performantei rachetei de tip Sarmat in prima faza a zborului,…

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov, Marian Petrache, a anuntat ca va da in judecata Ministerul Fondurilor Europene, pentru ca, la patru ani de cand a primit masterplanul pentru perioada 2014-2020, judetul Ilfov nu a primit aprobarea pentru depunerea documentatiei de accesare a fondurilor europene…

- Presedintele american Donald Trump si-a ales deja sloganul pentru alegerile prezidentiale din 2020, unde vrea sa candideze pentru un al doilea mandat. Dupa "Make America great again" (Sa facem America mareata din nou), Trump n-a variat foarte mult si a decis sa mearga pe aceeasi linie: "Keep…