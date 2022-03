Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a depus, joi, plangere impotriva lui Hillary Clinton și a liderilor Partidului Democrat, susținand ca aceștia l-au acuzat pe nedrept de complicitate cu Rusia inainte de alegerile din 2016. Fostul președinte american cere despagubiri de cel puțin 72 de milioane de dolari, noteaza Le Figaro.…

- Guvernul norvegian a anuntat vineri ca va debloca in acest an peste 300 de milioane de euro suplimentare in special pentru consolidarea prezentei sale militare in Marele Nord, in apropiere de frontiera cu Rusia, in urma invaziei din Ucraina. „Chiar daca un atac rus impotriva Norvegiei nu este probabil,…

- O ancheta federala din SUA arata ca echipa de campanie a fostului candidat la președinția SUA, Hillary Clinton, ar fi platit in 2016 pentru ca o companie sa planteze in serverele Trump Tower dovezi masluite despre presupusele legaturi cu Rusia ale lui Donald Trump, relateaza Fox News. In dosarul…

- Documentarul ”Ascensiunea lui Vladimir Putin” reprezinta biografia liderului rus, ascensiunea sa la putere, politica Rusiei dupa dizolvarea URSS-ului, dar și relația cu Statele Unite. Marcat de copilaria sa in Leningradul devastat de razboi, Vladimir Putin devine interesat de serviciul secret KGB inca…

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat, joi dimineața, dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ca susține prezența militara sporita in Romania, in contextul tensiunilor cu Rusia. ”Salut, cu caldura, anunțul președintelui Emmanuel Macron, privind disponibilitatea Franței de a participa…

- Fostul secretar de stat al SUA, Hillary Clinton, crede ca fostul presedinte republican Donald Trump se pregateste sa candideze din nou în 2024 si a avertizat ca, daca magnatul american va obtine un al doilea mandat, cei patru ani tumultuosi la Casa Alba ai lui Trump vor parea o joaca de copil,…