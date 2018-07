Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a sugerat omologului sau francez Emmanuel Macron in timpul intalnirii lor din luna aprilie la Casa Alba ca Franta sa paraseasca Uniunea Europeana si sa incheie un acord de schimb bilateral cu SUA, afirma vineri publicatia Washington Post, citata de AFP. "De ce sa…

- Președintele SUA, Donald Trump, iși aparara politica de a desparți familiile care intra ilegal pe teritoriul SUA, dupa ce a primit un val uriaș de critici. Aflat la o conferința de afaceri, Trump a spus ca micuții trebuie separați, daca parinții lor au fost incarcerați pentru trecerea ilegala a frontierei…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni, intr-un mesaj pe Twitter, ca "criminalitatea creste in Germania", cu subintelesul ca migrantii ar fi responsabili de aceasta. Or, criminalitatea a scazut mult in 2017, potrivit ultimelor date statistice, informeaza AFP.Presedintele american…

- Summitul Trump-Kim va avea loc pana la urma pe 12 iunie la Singapore, așa cum era stabilit inițial, a anunțat președintele american intr-o postare pe Twitter și in timpul unei declarații de presa. Discutiile despre summit “se mișca foarte frumos. Inca avem in vedere 12 iunie in Singapore, asta nu s-a…

- Summitul istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc la 12 iunie in Singapore, potrivit unui anunt facut joi pe Twitter de liderul de la Casa Alba, transmit agentiile internationale de presa.''Intalnirea extrem de asteptata intre Kim Jong-Un…

- Presedintele american, Donald Trump, a lansat miercuri un nou atac la adresa mass-media, care, opinia sa, informeaza incorect despre actiunile lui si a formulat posibilitatea de retragere a acreditarilor pentru unele organe de presa, pe care le considera "corupte", informeaza AFP. "Media Fake News fac…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va comunica marti decizia sa privind acordul atomic semnat de marile puteri cu Iranul, dupa ce a cerut aliatilor europeni sa remedieze "deficientele" intelegerii, avertizand ca, in caz contrar, va renunta la acest tratat, informeaza postul CNN News.…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters, conform Agerpres.Citește și: Proiect de lege revolutionar: Ce perioade ar putea fi incluse…