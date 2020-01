Presedintele american Donald Trump i-a atentionat din nou duminica pe liderii iranieni, cerandu-le sa nu ii ucida pe protestatarii care isi manifesta indignarea pe strazile din Teheran dupa prabusirea avionului ucrainean, relateaza AFP. "Catre liderii din Iran - Nu va ucideti protestatarii!", a postat pe Twitter, intr-un avertisment scris cu litere mari, liderul de la Casa Alba. To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters…