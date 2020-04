Trump iese la drumul mare Izolat la Casa Alba și lipsit de mitinguri zgomotoase, președintele vrea sa trimita un mesaj ca America se redeschide pentru afaceri.Intrucat oficialii din domeniul sanatații continua sa avertizeze impotriva calatoriilor neesențiale, Trump le-a cerut asistenților sa inceapa sa adauge evenimente oficiale in programul sau, inclusiv fotografii și vizite care i-ar permite sa iasa din Washington […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Trump a fost intrebat despre o afirmatie pe care a redistribuit-o pe Twitter, cea a unui comentator conservator, care parea sa se indoiasca de faptul ca musulmanii sunt tratati cu aceeasi severitate precum crestinii care incalca regulile de distantare sociala. „As spune ca ar putea exista…

- Oficiali din administratie care au dorit sa li se pastreze anonimatul au precizat ca numele lui Trump va aparea pe cecuri in partea de jos, sub randul pe care scrie "Plata pentru impactul economic". Casa Alba si Trezoreria nu au comentat deocamdata informatia. Potrivit Washington Post, decizia de a…

- Razboiul prețurilor pe piața petroliera, dupa formula ”toți impotriva tuturor”, se pare ca genereaza planuri de razbunare la Washington. Iata ce crede editorialistul Ivan Danilov despre situația creata.

- In schimb, va organiza o conferinta video, a anuntat Casa Alba. Decizia vine in contextul in care natiunile din intreaga lume isi inchid granitele si interzic calatoriile pentru a opri raspandirea virusului. Trump a organizat o conferinta video cu liderii marilor tari industrializate ale lumii, la inceputul…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri, intr-o conferinta de presa la Casa Alba, ca ar putea adauga Marea Britanie pe lista tarilor europene vizate de restrictiile de calatorie cu destinatia Statele Unite, noteaza AFP potrivit Agerpres. "Da, numarul (cazurilor de coronavirus) a crescut…

- Casa Alba a cerut autoritatilor federale din domeniul medical ca intalnirile la nivel inalt referitoare la coronavirus sa fie clasificate, o masura neobisnuita care a restrictionat informatiile si a afectat reactia guvernului american fata de contagiune, au declarat patru oficiali ai administratiei…

- Deși, nu de mult, l-a iritat serios pe șeful administrației de la Washington prin declarațiile sale despre „moartea cerebrala” in care ar fi intrat NATO, președintele Franței, Emmanuel Macron, recunoaște...

- Planul de pace al administratiei Trump pentru Orientul Mijlociu va fi ″istoric″⁣, au sustinut sambata seara premierul israelian Benjamin Netanyahu si rivalul sau, Benny Gantz, in timp ce plecau spre Washington pentru a discuta initiativa americana. Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca…