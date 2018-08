Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a revocat miercuri autorizatia in domeniul securitatii fostului director CIA John Brennan, pe care l-a acuzat ca si-a folosit accesul la informatii clasificate cu scopul de a ”semana discordie si haos” cu privire la administratia sa, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump l-a criticat pe fostul sef al CIA John Brennan in legatura cu comentariile referitoare la tradare, intr-un interviu difuzat marti de Fox News, relateaza agentia dpa. ''Cred ca Brennan este un tip foarte rau si, daca avem in vedere aceasta, multe lucruri s-au…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, l-a numit pe John Brennan o "persoana foarte rea", dupa ce fostul director al Agentiei Centrale de Informatii (CIA) l-a acuzat de tradare, informeaza site-ul de stiri Axios.com, citeaza mediafax.ro.

- Președintele SUA, Donald Trump, a insistat ca are "mare incredere" in serviciile secrete americane, dupa ce in cursul unei conferințe de presa la Helsinki, alaturi de omologul sau rus,Vladimir Putin, a parut sa puna la indoiala concluzia agențiilor de informații din SUA privind ingerințele Moscovei."Așa…

- Presedintele american Donald Trump a criticat Departamentul Justitiei al SUA, sugerand ca agentia FBI ar fi infiltrat sau ar fi recrutat o persoana care sa ii ofere informatii despre campania prezidentiala din anul 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters.