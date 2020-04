Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat luni ca il va primi, marti, pe guvernatorul democrat al statului New York, Andrew Cuomo, devenit una din figurile luptei impotriva coronavirusului in SUA, noteaza AFP. "Va fi in Biroul Oval marti dupa-amiaza", a declarat Donald Trump care…

- Donald Trump si-a exprimat sambata speranta ca musulmanii americani vor fi obligati sa respecte aceleasi norme de distantare sociala in timpul Ramadanului ca si crestinii de Paste, dupa ce un numar de credinciosi au protestat impotriva reglementarilor restrictive privind adunarile din cauza epidemiei…

- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a avertizat marti pe americani ca urmatoarele doua saptamani vor fi "foarte, foarte dureroase", in timp ce bilantul noului coronavirus continua sa se inrautateasca in Statele Unite, noteaza AFP. "Vom traversa doua saptamani foarte, foarte dificile", a…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat vineri planul de relansare in valoare de 2.000 de miliarde de dolari adoptat de Congres pentru a sprijini prima economie mondiala, sufocata de noul coronavirus, scrie AFP. "Am fost loviti de un dusman invizibil si am fost loviti dur", a declarat…

- Presedintele american, Donald Trump, a anulat summitul G7 prevazut in iunie la Camp David din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat joi Casa Alba, noteaza AFP. "Summitul liderilor G7 pe care Statele Unite urmau sa il organizeze in iunie la Camp David va avea loc prin videoconferinta",…

- Casa Alba a anunțat ca testul pentru coronavirus facut de președintele Donald Trump a ieșit negativ. Președintele american a intrat in contact cu cel puțin o persoana bolnava, transmite Huffington Post. Est...

- Riscul de raspandire a noului coronavirus in Statele Unite ar putea ''evolua rapid'', a avertizat miercuri secretarul american pentru Sanatate, Alex Azar, la scurt timp dupa ce presedintele Donald Trump a vorbit despre un risc ''foarte scazut'', relateaza AFP. "Nivelul…

- Presedintele american Donald Trump este auzit ordonand inlaturarea din post a ambasadoarei SUA in Ucraina, Marie Yovanovitch, intr-o inregistrare video obtinuta sambata de agentia Reuters. Inregistrarea, pusa la dispozitia Reuters de un avocat al lui Lev Parnas, fost asociat al avocatului lui Trump…