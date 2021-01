Stiri pe aceeasi tema

- In 20 ianuarie, TVR 1 transmite in direct momentele principale ale evenimentului de inaugurare a mandatului noului presedinte al Statelor Unite, Joe Biden. Cu relatari si corespondente din Washington - trimisul special TVR in SUA, Ramona Avramescu.

- Statele Unite schimba garda la Casa Alba intr-un moment tensionat si incarcat de semnificatii. Toate evenimentele legate de investirea lui Joe Biden, noul presedinte al Americii, le vedeti in direct la TVR.

- Google, furnizorul de servicii internet detinut de compania Alphabet, a anuntat firmele de publicitate ca sisteaza toate reclamele politice pe platformele sale cel putin pana la 21 ianuarie, a doua zi dupa ceremonia de preluare a mandatului noului presedinte al SUA, Joe Biden, transmite Reuters.…

- Comitetul inaugural al lui Biden a anuntat ca tema ceremoniei din 20 ianuarie va fi „America Unita”, chiar daca tara se confrunta cu consecintele asaltului dat miercurea trecuta de sustinatorii lui Trump asupra Capitoliului. Generalul Daniel Hokanson a declarat ca se asteapta ca pana sambata sa se afle…

- Ramona Avramescu a fost trimisul special al Televiziunii Romane in Statele Unite pentru a urmari indeaproape alegerile istorice de peste ocean. Timp de o saptamana, ne-a ținut conectați la atmosfera din State cu transmisiuni in direct din Washington.

- Au mai ramas cateva ore pana la alegerile cu miza uriasa din Statele Unite. Pe ultima suta de metri, cei doi candidați - Joe Biden și Donald Trump - au mers in statele cheie, care le pot asigura voturile decisive pentru Casa Alba.