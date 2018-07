Presedintele american, Donald Trump, a felicitat duminica echipa nationala a Frantei pentru castigarea, cu un fotbal "extraordinar", a titlului mondial, dar si pe omologul sau, Vladimir Putin, si Rusia pentru organizarea unui campionat "cu adevarat grandios", transmite EFE. "Felicitari Frantei, care a jucat un fotbal extraordinar, pentru castigarea Cupei Mondiale 2018", a scris Trump, pe contul sau de Twitter, la cateva minute dupa ce arbitrul a fluierat finalul meciului din capitala Rusiei. Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally,…