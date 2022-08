Departamentul de Justiție al SUA s-a opus luni publicarii unui document judiciar care ar fi prezentat motivele pentru care anchetatorii federali au efectuat saptamana trecuta o percheziție fara precedent la domiciliul fostului președinte Donald Trump. Operațiunea poliției federale la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida – o premiera pentru un fost președinte – a provocat o […] The post Trump: „FBI mi-a furat pașapoartele”. Justiția nu vrea sa dezvaluie motivele percheziției la vila fostului președinte al SUA first appeared on Ziarul National .