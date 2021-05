Stiri pe aceeasi tema

- Luni, cautarile pe reteaua sociala Weibo (echivalentul chinez al Twitter) ale cuvintelor „Nomadland” sau „Chloe Zhao” in chineza nu au dat rezultate, iar multe link-uri spre articole de presa din motorul de cautare Baidu trimiteau la texte deja retrase de pe platforme.

- Delegatii Partidului Comunist Chinez (PCC) si-au ales duminica noul Comitet Central, care va alege la randul sau conducerea politica a formatiunii in cadrul unui vot ale carui rezultate vor fi anuntate luni, in ultima zi a congresului partidului unic, relateaza AFP. In cadrul acestui congres istoric…

- Jon Ryan Schaffer, chitaristul formației de heavy metal ”Iced Earth”, va fi primul insurecționist care va pleda vinovat pentru asaltul din 6 ianuarie, cand susținatorii fostului președinte american Donald Trump au patruns prin forța in cladirea Congresului SUA, informeaza CNN . Schaffer, care are legaturi…

- Ministri francezi au participat la cine clandestine, încalcând masurile sanitare în vigoare? O ancheta a fost deschisa duminica dupa difuzarea unui reportaj în care o sursa anonima sustine acest lucru, relateaza Agerpres citând AFP.Canalul privat M6 a difuzat vineri…

- UEFA a anuntat ca a deschis o ancheta disciplinara dupa ce Zlatan Ibrahimovic, atacantul echipei italiene de fotbal AC Milan, a fost tinta abuzurilor rasiste saptamana trecuta, la Belgrad, cu ocazia meciului impotriva formatiei Steaua Rosie, din cadrul competitiei Europa League, informeaza Reuters.…

- A fost semnalat un nou atac al fostului președinte Donald Trump la adresa Twitter. In unul dintre primele interviuri de dupa plecarea de la Casa Alba, acordat pentru Newsmax, Trump a declarat ca Twitter este “plictisitor”. Acesta in contextul in care contul sau de pe rețeaua sociala a fost suspendat…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) implementeaza in prezent Tehnologia AML (Advanced Mobile Location) cu ajutorul careia informațiile de localizare din telefon sunt preluate, in mod automat, și sunt transmise catre Serviciul de urgenta 112. In acest moment, tehnologia este testata in zona…

- Vicepreședintele Mike Pence și alți senatori republicani și democrați au fost la un pas de a se intalni cu mulțimea furioasa care a patruns in Capitoliu in ziua de 6 ianuarie, arata o serie de imagini inedite. Democrații il acuza pe Donald Trump ca a fost ”incitatorul șef” al unei insurecții violente,…