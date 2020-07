Presedintele Donald Trump a evocat joi pentru prima data posibilitatea amanarii alegerilor prezidentiale in SUA, mentionand riscul de fraude ale votului prin corespondenta in contextul pandemiei de COVID-19, transmite AFP.



''Cu votul prin corespondenta (...) 2020 va fi scrutinul cel mai inexact si cel mai fraudulos din istorie'', a scris Trump pe Twitter.



With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election…