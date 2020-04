Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca, in cadrul masurilor de relaxare a restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, el este cel va decide cand va fi redeschisa economia SUA, nu guvernatorii statelor americane, transmite Reuters. ''Este decizia presedintelui,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti, la Fox News, ca nu va lasa Boeing sa iasa din afaceri din cauza perturbarilor economice provocate de epidemia de coronavirus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.”Nu vom lasa Boeing sa iasa din afaceri. Trebuie ajutati temporar. Nu va fi…

- Presedintele american Donald Trump nu va fi testat pentru Covid-19, in ciuda faptului ca a intrat in contact cu doi oficiali brazilieni la Mar-a-Lago saptamana trecuta, care de atunci au fost testati pozitiv pentru virus, se arata intr-o scrisoare a medicului presedintelui, citata sambata de DPA…

- Președintele american Donald Trump va declara starea de urgența naționala, pentru a putea oferi ajutoare federale statelor afectate de coronavirus, scrie agenția Bloomberg, care citeaza surse apropiate discuțiilor, potrivit Reuters.Mai multe voci au cerut declararea starii de urgența naționala…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca organizatorii ar trebui sa ia in calcul amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo cu un an, in contextul pandemiei de coronavirus, el precizand ca evenimentul nu ar fi la fel fara spectatori, cum probabil s-ar desfasura in aceasta vara, relateaza…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas urmeaza sa se exprime in fata membrilor Consiliului de Securitate al ONU in 15 zile, pentrua evoca planul de pace propus de Donald Trump, a anuntat ambasadorul palestinian la ONU Riyad Mansour, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Riyad Mansour si-a exprimat…

- Presedintele american Donald Trump a semnat vineri o proclamatie prin care aplica tarife suplimentare de 25% pentru produsele derivate din otel si de 10% pentru produsele derivate din aluminiu, unele tari, precum Brazilia si Mexic, fiind exceptate, relateaza Reuters.