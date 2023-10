Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Biden a subliniat faptul ca Israelul are dreptul de a se apara si a spus ca sprijinul Americii pentru Israel este de neclintit, dupa atacul militantilor palestinieni, informeaza Rador Radio Romania.Biden a spus ca va ramane personal in legatura cu premierul israelian. Alocutiunea liderului…

- Joe Biden sprijina Israelul in lupta impotriva gruparii teroriste Hamas. Liderul american a avut un apel telefonic cu Benjamin Netanyahu, premierul statului afectat de razboi, aratandu-și intenția de ajutor.

- Premierul de la Chișinau a anunțat ca statul sau este solidar cu Israel, dupa ce mișcarea islamista Hamas a lansat cel mai mare atac cu rachete din ultimii ani, subliniind ca violența brutala impotriva civililor nevinovați trebuie sa inceteze.

- Negocierile in vederea normalizarii relatiilor dintre Israel si Arabia Saudita continua sa avanseze, potrivit unui purtator de cuvant al Casei Albe care a informat ca a fost conturata o ”structura de baza” pentru un viitor acord, noteaza Agerpres . ”Partile au schitat o structura de baza spre unde ne…

- O proporție covarșitoare dintre americani, 72%, considera ca președintele american Joe Biden nu are o sanatate suficient de buna pentru un nou mandat, in timp ce doar 59% cred asta despre potențialul sau contracandidat republican Donald Trump, potrivit unui sondaj recent realizat de CBS News.

- Doi militari americani sunt acuzați ca au ucis un barbat in noaptea de sambata spre duminica, dupa o altercatie la un parc de distractii din Wittlich, in vestul Germaniei, a anuntat duminica politia, transmite AFP. „Dupa uciderea unui tanar de 28 de ani, doi suspecti au fost arestati (…). Sunt militari…

- Fostul presedinte american Donald Trump este vizat de un al patrulea set de acuzatii penale de amploare, dupa ce un mare juriu din Georgia a emis, luni, un rechizitoriu in care il acuza de eforturi pentru a anula infrangerea sa in alegerile din 2020 in fata democratului Joe Biden, relateaza Reuters…

- Pentru ca o inculpare sa aiba substanța reala, trebuie sa respecte elementele statutare ale presupuselor infracțiuni. Faptul ca se presupune ca cineva a facut ceva discutabil nu devine automat o infracțiune. Din pacate, in acest caz, procurorul special care il judeca pe Donald Trump, Jack Smith, pare…